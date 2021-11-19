Masterchef Hamza’nın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Tepkilere Daha Fazla Dayanamadı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… “Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Hamza Mercimek, ana kadroya yeniden girmek için ikinci şansını denemişti. Dikkatleri üzerine çeken Hamza Mercimek ise iki kez ikinci olmuştu. Somer Şef ise bu duruma; “İki ikincilik bir birinciliği getirmiyor maalesef. Ama senin bu halin nasıl iyi bir şef olduğunu bir kez daha gösteriyor” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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