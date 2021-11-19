Masterchef Hamza’nın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Tepkilere Daha Fazla Dayanamadı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… “Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hamza’nın elinde Acun Ilıcalı resmen tuttu. Tepkilere daha fazla dayanamayan Acun Medya, Hamza’ya öyle bir hayatının fırsatını sundu ki, birçok kişi “Şampiyon olmasına bile gerek kalmadı” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Hamza Mercimek, ana kadroya yeniden girmek için ikinci şansını denemişti. Dikkatleri üzerine çeken Hamza Mercimek ise iki kez ikinci olmuştu. Somer Şef ise bu duruma; “İki ikincilik bir birinciliği getirmiyor maalesef. Ama senin bu halin nasıl iyi bir şef olduğunu bir kez daha gösteriyor” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.