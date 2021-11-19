Ankara’da Sonbaharın Eşsiz Köşeleri Belli Oldu! Portakal Çiçeği Parkı, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Eymir...
Peki, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri neler? İşte, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri belli oldu, portakal çiçeği parkı, dikmen vadisi, kurtuluş parkı, eymir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Ankara genel olarak binaların hakim olduğu ve şehir yaşantısının yoğun olduğu şehirlerden birisi olarak yer alıyor. Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan başkentte doğal alanlara da rastlamak mümkün oluyor. Şehre yakın ve bazı köşelerinde yer alan doğal alanlar ziyaretçileri etkisi altına alıyor. Bu doğal alanlar keşfeden kişilerin sıklıkla uğradığı mekanlar arasında yerini alıyorlar. Peki, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri neler? İşte, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri belli oldu, portakal çiçeği parkı, dikmen vadisi, kurtuluş parkı, eymir hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 17:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.