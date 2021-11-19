- 19 Kas 2021 - 17:00 G: 19 Kas 2021 - 17:07

Ankara’da Sonbaharın Eşsiz Köşeleri Belli Oldu! Portakal Çiçeği Parkı, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Eymir...

Peki, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri neler? İşte, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri belli oldu, portakal çiçeği parkı, dikmen vadisi, kurtuluş parkı, eymir hakkında merak edilen bütün detaylar…

Ankara genel olarak binaların hakim olduğu ve şehir yaşantısının yoğun olduğu şehirlerden birisi olarak yer alıyor. Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan başkentte doğal alanlara da rastlamak mümkün oluyor. Şehre yakın ve bazı köşelerinde yer alan doğal alanlar ziyaretçileri etkisi altına alıyor. Bu doğal alanlar keşfeden kişilerin sıklıkla uğradığı mekanlar arasında yerini alıyorlar. Peki, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri neler? İşte, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri belli oldu, portakal çiçeği parkı, dikmen vadisi, kurtuluş parkı, eymir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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19 Kas 2021 - 17:00 - Yaşam

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Ankara’da Sonbaharın Eşsiz Köşeleri Belli Oldu! Portakal Çiçeği Parkı, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Eymir... mask
Ankara’da Sonbaharın Eşsiz Köşeleri Belli Oldu! Portakal Çiçeği Parkı, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Eymir...
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