Ankara’da Sonbaharın Eşsiz Köşeleri Belli Oldu! Portakal Çiçeği Parkı, Dikmen Vadisi, Kurtuluş Parkı, Eymir...

Ankara genel olarak binaların hakim olduğu ve şehir yaşantısının yoğun olduğu şehirlerden birisi olarak yer alıyor. Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan başkentte doğal alanlara da rastlamak mümkün oluyor. Şehre yakın ve bazı köşelerinde yer alan doğal alanlar ziyaretçileri etkisi altına alıyor. Bu doğal alanlar keşfeden kişilerin sıklıkla uğradığı mekanlar arasında yerini alıyorlar. Peki, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri neler? İşte, Ankara’da sonbaharın ıssız köşeleri belli oldu, portakal çiçeği parkı, dikmen vadisi, kurtuluş parkı, eymir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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