Başarılı tiyatrocu Rutkay Aziz’in yönetmen koltuğunda bulunduğu eser Ankara sahnelerinde yerini alıyor. George Orwell’in unutulmaz eseri 1984 – Büyük Gözaltı tiyatro sahnelerinde izleyici ile buluşacak. En çok okunan kitaplardan birisi olarak yer alan 1984 – Büyük Gözaltı oyununun ne zaman izleyiciler ile buluşacağı da herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Rutkay Aziz Tiyatrosu 1984 – Büyük Gözaltı oyunu Ankara’da nerede, ne zaman yayınlanıyor, oyuncuları kim, biletler ne kadar? İşte, Rutkay Aziz Tiyatrosu 1984 – Büyük Gözaltı oyunu Ankara’da nerede, ne zaman yayınlanıyor, oyuncuları kim, biletler ne kadar hakkında merak edilen bütün detaylar…

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