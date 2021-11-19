- 19 Kas 2021 - 19:31 G: 19 Kas 2021 - 19:39

Ankara'da Kimsenin Bilmediği, Kıpkırmızı Bir Toprak Yapısına Sahip Olan Doğa Harikası Bir Yer; Sarıbeyler Köyü Nerede, Nasıl Gidilir?

Peki, kırmızı bir toprak yapısına sahip olan Sarıbeyler köyü nerede? Ankara Sarıbeyler köyüne nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Kıpkırmızı toprağı ile dikkatleri üzerine çeken Sarıbeyler köyü, başkentimizin Keçiören ilçesine bağlıdır. Sevimli mi sevimli olan bu köyde, bir o kadar sevimli insanlar yaşamaktadır. Samimi bir karşılama ile yabancıları ağırlayan bu köyün yerlileri, köylerini çok seviyor. 44 erkeğin ve 44 kadının bulunduğu toplamda 88 kişilik nüfusa bağlı olan bu köy, fazla kalabalık olmayışı ile dikkatleri üzerine çeker. Keçiören’in en popüler köylerinden biri olarak karşımıza çıkan Sarıbeyler, kökenleri epey eskiye dayanan bir köy olarak karşımıza çıkar. Peki, kırmızı bir toprak yapısına sahip olan Sarıbeyler köyü nerede? Ankara Sarıbeyler köyüne nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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19 Kas 2021 - 19:31 - Yaşam

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Ankara'da Kimsenin Bilmediği, Kıpkırmızı Bir Toprak Yapısına Sahip Olan Doğa Harikası Bir Yer; Sarıbeyler Köyü Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Kimsenin Bilmediği, Kıpkırmızı Bir Toprak Yapısına Sahip Olan Doğa Harikası Bir Yer; Sarıbeyler Köyü Nerede, Nasıl Gidilir?
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