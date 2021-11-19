- 19 Kas 2021 - 19:57 G: 19 Kas 2021 - 20:02

Rus Asıllı, Söz Yazarı ve Şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye Turnesi Kapsamında 9 Aralık’ta Ankara’da Sahne Alıyor…

Peki, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor? İşte, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor hakkında merak edilen bütün detaylar...

2020 yılında 6. Albümünü yayınlayan ünlü şarkıcının yeni turnesi hayranlarını heyecanlandırdı. Mini turneye çıkan Michelle Gurevich Ankara’da sahne almaya hazırlanıyor. Sanatçının hayranları ise gerçekleşecek turne için şimdiden yerlerini almaya başladı. Peki, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor? İşte, Rus asıllı, söz yazarı ve şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye turnesi kapsamında nerelerde sahne alıyor hakkında merak edilen bütün detaylar…

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19 Kas 2021 - 19:57 - Gezi Rehberi

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Rus Asıllı, Söz Yazarı ve Şarkıcı Michelle Gurevich Türkiye Turnesi Kapsamında 9 Aralık’ta Ankara’da Sahne Alıyor… mask
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