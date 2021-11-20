19 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Arka Sokaklar Mı, Kırmızı Oda Mı, Aşk Mantık İntikam Mı Reyting Birincisi!

Televizyon ekranlarının en sevilen yapımları biri birinden farklı eğlenceli sahneleri ile 19 Kasım akşamı yeni bölümleri ile yayınlandı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımlar reyting yarışında dev mücadele verdiler. Verilen mücadelede hangisi ilk sırada yer aldı merak ediliyor. Peki, 19 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda…

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