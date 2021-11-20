Hande Erçel Terör Estirdi, Hayranları Bayıldı! Bu Kez Aşacak Sınır Kalmadı, Kerem Bürsin Kudurdu! Vücuduna Yapışan Bluzuyla Fizik Şov!

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, milyonlara ününü duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel ikinci kadını olarak seçilen Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha güzelliğini kanıtladı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

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