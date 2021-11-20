- 20 Kas 2021 - 09:22 G: 20 Kas 2021 - 09:30

Hande Erçel Terör Estirdi, Hayranları Bayıldı! Bu Kez Aşacak Sınır Kalmadı, Kerem Bürsin Kudurdu! Vücuduna Yapışan Bluzuyla Fizik Şov!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen terör estirdi, hayranları ise güzelliğinden resmen bayıldı! Aşacak sınır bırakmayan güzel oyuncunun son paylaşımına “Kerem Bürsin kuduracak” yorumları yapıldı. Vücuduna yapışan bluzuyla fiziğini gösteren başarılı isim, fizik şov yapan Hande Erçel, milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, milyonlara ününü duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel ikinci kadını olarak seçilen Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha güzelliğini kanıtladı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

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20 Kas 2021 - 09:22 Ankara- Yaşam

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