- 20 Kas 2021 - 09:49 G: 20 Kas 2021 - 09:52

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 20 Kasım 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapı çalışmaları, hafta sonunda da sürüyor. Gerçekleştirilen su altyapı çalışmalarından etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılar ise, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başlıyor. Peki, ASKİ 20 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 20 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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20 Kas 2021 - 09:49 - Yaşam

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20 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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