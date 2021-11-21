- 21 Kas 2021 - 11:03

Masterchef'te Tarihin En Büyük İfşası! Eleme Değil, All Star! Mehmet Şef de, Somer Şef de Tir Tir Titreyecek! Acun Ilıcalı Tek Tek Kurguladı...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef; iddialara göre gelecek yıl All Star olarak gelecek! Kadronun kurulması için yavaş yavaş isimlere teklif gittiği de ortaya çıktı ve görenlerin ağzı açık kaldı. Herkesin birbirine düşman olduğu All Star’daki isimleri görenler ise “Mehmet Şef öfke nöbetleri geçirecek!” yorumunda bulundu. Çünkü herkes birbirine düşman…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın ekranlara gelen her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar geceleri eleme yapıldığı için bu heyecan ve tansiyon daha üst seviyelere çıkıyordu. Milyonları şok eden bir gelişme ise sosyal medyada patlak verdi. Acun Ilıcalı resmen büyük hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Kas 2021 - 11:03 Ankara- Yaşam

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