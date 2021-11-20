20 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları, hafta sonunda devam ediyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularını öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, 20 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 20 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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