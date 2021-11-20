Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Kas 2021 - 10:12

Alişan’dan Buse Varol’a Aşk-ı İlan! Öyle Bir Yorum Yazdı Ki, Görenler Mest Oldu! Boşanacakları Konuşuluyordu, Resti Çektiler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce bir paylaşımda bulunan Buse Varol’a ise eşi Alişan’dan aşk ilanı geldi. Öyle bir yorum yaptı ki, görenler şoke oldu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?