Alişan’dan Buse Varol’a Aşk-ı İlan! Öyle Bir Yorum Yazdı Ki, Görenler Mest Oldu! Boşanacakları Konuşuluyordu, Resti Çektiler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce bir paylaşımda bulunan Buse Varol’a ise eşi Alişan’dan aşk ilanı geldi. Öyle bir yorum yaptı ki, görenler şoke oldu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
Başarılı oyuncu Buse Varol’un kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisine gireceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Buse Varol her ne kadar konu hakkında açıklama yapmasa bile Birsen Altuntaş; FOX TV’de yayınlanacak bir dizide yer alacağını dile getirmişti. Boşanma iddialarından sonra gelen bu paylaşım ise “Çok şükür” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.