- 20 Kas 2021 - 10:56 G: 20 Kas 2021 - 10:59

Survivor Ayşe’den İnanılması Güç Pozlar! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Alev Alev Yaktı, Instagram’ı Salladı! “Ne Yapıyorsun Ayşe Sen”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan üçüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel’den şok kalça pozları! Survivor’daki halini unutturan başarılı yarışmacı hayranlarını mest etti. Birçok kişi Ayşe Yüksel’in bu pozlarına “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar” yorumlarında bulundu. Alev alev yakan başarılı oyuncu, Instagram’ı salladı! İşte Survivor Ayşe’den gelen pozlar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada geçen sezon yer alan başarılı oyuncu Survivor Ayşe, eski yarışmacıların hatta şampiyonların bile kıramadığı rekoru kırmıştı. Adını “En başarılı kadın yarışmacı” olarak Survivor tarihine kazıyan Ayşe Yüksel, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti. Peki, neler oluyor?

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20 Kas 2021 - 10:56 Ankara- Yaşam

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Survivor Ayşe’den İnanılması Güç Pozlar! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Alev Alev Yaktı, Instagram’ı Salladı! “Ne Yapıyorsun Ayşe Sen” mask
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