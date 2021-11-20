Survivor Ayşe’den İnanılması Güç Pozlar! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Alev Alev Yaktı, Instagram’ı Salladı! “Ne Yapıyorsun Ayşe Sen”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan üçüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel’den şok kalça pozları! Survivor’daki halini unutturan başarılı yarışmacı hayranlarını mest etti. Birçok kişi Ayşe Yüksel’in bu pozlarına “Acun Ilıcalı görse küçük dilini yutar” yorumlarında bulundu. Alev alev yakan başarılı oyuncu, Instagram’ı salladı! İşte Survivor Ayşe’den gelen pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada geçen sezon yer alan başarılı oyuncu Survivor Ayşe, eski yarışmacıların hatta şampiyonların bile kıramadığı rekoru kırmıştı. Adını “En başarılı kadın yarışmacı” olarak Survivor tarihine kazıyan Ayşe Yüksel, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.