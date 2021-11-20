- 20 Kas 2021 - 11:23 G: 20 Kas 2021 - 11:27

Defne Samyeli’nin Kızı Sınır Mınır Tanımadı! Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı, Görenler Kül Oldu! Tüm Vücudunu Kanıtladı, Instagram’ı Ateşler İçerisine Attı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sınır mınır tanımadı! Minicik elbisesiyle bacak şov yapan güzel isim görenleri alev alev yakıp kül etti. Fiziğini kanıtlayan başarılı oyuncu gündeme bomba gibi düştü.

Akıncı dizisinde rol alarak adını büyük kitlelere duyuran Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, nefesleri kesti. İşte Deren Talu’dan doğum günü partisinden yaptığı yakıcı pozlar…

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20 Kas 2021 - 11:23 Ankara- Yaşam

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Defne Samyeli’nin Kızı Sınır Mınır Tanımadı! Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı, Görenler Kül Oldu! Tüm Vücudunu Kanıtladı, Instagram’ı Ateşler İçerisine Attı! mask
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