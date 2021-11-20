20 Kas 2021 - 11:23 Güncelleme: 20 Kas 2021 - 11:27
Defne Samyeli’nin Kızı Sınır Mınır Tanımadı! Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı, Görenler Kül Oldu! Tüm Vücudunu Kanıtladı, Instagram’ı Ateşler İçerisine Attı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sınır mınır tanımadı! Minicik elbisesiyle bacak şov yapan güzel isim görenleri alev alev yakıp kül etti. Fiziğini kanıtlayan başarılı oyuncu gündeme bomba gibi düştü.
Akıncı dizisinde rol alarak adını büyük kitlelere duyuran Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, nefesleri kesti. İşte Deren Talu’dan doğum günü partisinden yaptığı yakıcı pozlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# Defne Samyeli, deren talu kimdir, Derin Talu, Deren Talu, Akıncı, derin talu paylaşım, defne samyeli kızları, derin talu kaç yaşında, deren talu kaç yaşında, ınstagram, defne samyeli derin talu, defne samyeli kızı, defne samyelinin kızları, defne samyeli deren talu, derin talu kime benziyor, kendall jenner derin talu, sosyal medya, derin talu süper mini, derin talu sosyal medya, derin talu paylaşımı
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.