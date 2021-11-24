En Sevdiği Söz “Para Para Para!” Olan Burçlar! İşte Aşkta ve Parada Şanslı O Burç...
Herkes hayatın her alanında başarılı ya da şanslı olamıyor. Bazı insanlar aşk konusunda inanılmaz şanslı iken, bazı insanlar aynı şansa iş konusunda sahip oluyor. Sizde Aşkta kazanan ancak işte kaybeden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkes hayatın her alanında başarılı ya da şanslı olamıyor. Bazı insanlar aşk konusunda inanılmaz şanslı iken, bazı insanlar aynı şansa iş konusunda sahip oluyor. Elbette şans deyince sahneye hemen burçlar çıkıyor. O burca sahip olan kişiler ise, para konusunda inanılmaz derecede şanslı olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç işte kaybedip aşkta kazanıyor? Parası çok olan burç hangisidir? İşte, detaylar…
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24 Kas 2021 - 19:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.