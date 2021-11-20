Kahramankazan İsmi Nereden Gelir? Kahramankazan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Kahramankazan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Kahramankazan ismi nereden gelir? İsim hikâyesini duyunca çok şaşıracağınız Kahramankazan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Eski ismi ile Kazan ilçemiz, Ankara’nın ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Tarihi oldukça eskiye dayanan Kahramankazan ilçemizde yapılan kazı sonuçlarında birçok esere ulaşılmıştır. İlçede bulunan Mürted Ovası, tarih öncesi devirlere uzanan bir yerleşim yer olma özelliği taşır. Bu meşhur ovada yapılan kazı çalışmaları sonucunda Bakır Çağı’na rastlanan yerleşim kalıntıları elde edilmiştir. Çok sayıda milletim yerleşim yeri olarak kullandığı Kahramankazan ilçemizin isim hikâyesi de çok merak ediliyor. Peki, Kahramankazan ismi nereden gelir? İsim hikâyesini duyunca çok şaşıracağınız Kahramankazan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
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20 Kas 2021 - 13:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.