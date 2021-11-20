Kahramankazan İsmi Nereden Gelir? Kahramankazan İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Kahramankazan Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Eski ismi ile Kazan ilçemiz, Ankara’nın ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Tarihi oldukça eskiye dayanan Kahramankazan ilçemizde yapılan kazı sonuçlarında birçok esere ulaşılmıştır. İlçede bulunan Mürted Ovası, tarih öncesi devirlere uzanan bir yerleşim yer olma özelliği taşır. Bu meşhur ovada yapılan kazı çalışmaları sonucunda Bakır Çağı’na rastlanan yerleşim kalıntıları elde edilmiştir. Çok sayıda milletim yerleşim yeri olarak kullandığı Kahramankazan ilçemizin isim hikâyesi de çok merak ediliyor. Peki, Kahramankazan ismi nereden gelir? İsim hikâyesini duyunca çok şaşıracağınız Kahramankazan Ankara’da nerede ve nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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