- 20 Kas 2021 - 13:55 G: 20 Kas 2021 - 14:06

Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Emre Büber, gündeme bomba gibi düştü! Yarışmaya yeniden katılacağı iddia edilen başarılı yarışmacının İstanbul biletini aldığı bile konuşulmaya başlandı. Masterchef yarışmasının çekimlerinin yapıldığı Acun Medya’ya gelen başarılı yarışmacı Emre Büber, o ismin teklifini kıramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan bile isteye çekilen Masterchef Emre, sevenlerinin gözlerini yaşlı bırakmıştı. Masterchef Emre’den sonra düşen reytingleri yeniden toplamak isteyen Acun Medya bu kez de eski yarışmacılara bir şans daha vermişti. Gözler Emre ve İbrahim’i aramış fakat iki isimde ana kadro yarışmasında yer almamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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20 Kas 2021 - 13:55 Ankara- Yaşam

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