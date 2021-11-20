Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan bile isteye çekilen Masterchef Emre, sevenlerinin gözlerini yaşlı bırakmıştı. Masterchef Emre’den sonra düşen reytingleri yeniden toplamak isteyen Acun Medya bu kez de eski yarışmacılara bir şans daha vermişti. Gözler Emre ve İbrahim’i aramış fakat iki isimde ana kadro yarışmasında yer almamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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