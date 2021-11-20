Slovakya resmi para birimi olarak Euro kullanan bir ülkedir. Ülkedeki asgari ücret diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman düşük olduğu için yurtdışından çok ilgi görmemektedir. 2021 yılı itibari ile ülkedeki asgari ücret tutarı 480 Euro’dur. Ülkedeki asgari ücret tutarı işçilere verilen en düşük maaş olarak belirlenmiştir. Ancak şirketler genel olarak daha fazla maaş verdikleri için ülkedeki yaşam standartlarının ortalama olduğunu söylemek mümkündür. Peki, Slovakya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Slovakya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar? İşte, Slovakya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Slovakya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar hakkında merak edilen bütün detaylar…

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