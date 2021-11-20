- 20 Kas 2021 - 14:27 G: 20 Kas 2021 - 14:32

Eda Ece’den Masterchef Danilo Şef Çıkışı! Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü, Ortalık Karıştı! Görümce Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde yer alan Eda Ece’den Masterchef Danilo Şef çıkışı! Şok sözlerde bulunan Eda Ece, gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce ikilinin aşk yaşadığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Görümce dizisinde yer alan ve bir daha bir araya gelmeyen ikiliden gelen olay açıklama ise “Yok artık” dedirtti.

Görümce dizisinde bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Eda Ece’nin sevgilisi olmasına rağmen çıkan bu haberler ise Eda Ece’yi sinir etmişti. Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Eda Ece daha sonra ise bir mekan çıkışında görüntülendi ve şok sözlere yer verdi. Peki, Eda Ece neler dedi?

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20 Kas 2021 - 14:27 Ankara- Yaşam

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