Eda Ece’den Masterchef Danilo Şef Çıkışı! Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü, Ortalık Karıştı! Görümce Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde yer alan Eda Ece’den Masterchef Danilo Şef çıkışı! Şok sözlerde bulunan Eda Ece, gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce ikilinin aşk yaşadığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Görümce dizisinde yer alan ve bir daha bir araya gelmeyen ikiliden gelen olay açıklama ise “Yok artık” dedirtti.
Görümce dizisinde bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Eda Ece’nin sevgilisi olmasına rağmen çıkan bu haberler ise Eda Ece’yi sinir etmişti. Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Eda Ece daha sonra ise bir mekan çıkışında görüntülendi ve şok sözlere yer verdi. Peki, Eda Ece neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.