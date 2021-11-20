- 20 Kas 2021 - 14:54 G: 20 Kas 2021 - 15:03

Masterchef Somer Şefe Trendyol’dan Rekor Ücret! Tarkan’ı Solladı Geçti, Dudakları Uçuklattı! Cebi Parayla Doldu Taştı! Mehmet Şef ve Danilo Şefin Ağzı Açık Kaldı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Somer Sivrioğlu’na Trendyol’dan rekor ücret çıktı! Tarkan’ı resmen solladı geçti, dudakları uçuklattı! Cebi parayla dolup taşan başarılı isim Somer Şefin, Mehmet Şef ve Danilo Şefin ağzını açık bıraktığı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Somer Şef’in kısa bir süre önce Trendyol’la çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Trendyol çekimleri için kamera karşısına geçen Somer Şefin aldığı ücret ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Tarkan’la bir reklam filmi yayınlayan Trendyol, sadece 5 saniyelik Tarkan kısmı için Tarkan’a tam tamına 30 bin lira vermişti. Peki, Somer Şef Trendyol’dan ne kadar kazandı?

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20 Kas 2021 - 14:54 Ankara- Yaşam

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