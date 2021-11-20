Masterchef Somer Şefe Trendyol’dan Rekor Ücret! Tarkan’ı Solladı Geçti, Dudakları Uçuklattı! Cebi Parayla Doldu Taştı! Mehmet Şef ve Danilo Şefin Ağzı Açık Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Somer Şef’in kısa bir süre önce Trendyol’la çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Trendyol çekimleri için kamera karşısına geçen Somer Şefin aldığı ücret ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Tarkan’la bir reklam filmi yayınlayan Trendyol, sadece 5 saniyelik Tarkan kısmı için Tarkan’a tam tamına 30 bin lira vermişti. Peki, Somer Şef Trendyol’dan ne kadar kazandı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!