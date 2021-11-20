- 20 Kas 2021 - 15:54 G: 20 Kas 2021 - 16:02

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bitti, İlyas Reis Yeni Projesini Duyurdu! EDHO’nun Üzerini Karaladı, Bir Daha Ekranlara Gelmeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce yapım ve kanal arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Reis karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise yeni yapımını buldu! EDHO’nun üzerini adeta karalayan başarılı oyuncu, bir daha ekranlara gelmeyeceğini açıkladı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlardan kaldırılması ise sevenlerini üzmüştü. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas Reis’inden ise karar çıktı! Yeni projesi resmen ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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20 Kas 2021 - 15:54 Ankara- Yaşam

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