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20 Kas 2021 - 15:54

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bitti, İlyas Reis Yeni Projesini Duyurdu! EDHO’nun Üzerini Karaladı, Bir Daha Ekranlara Gelmeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce yapım ve kanal arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Reis karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise yeni yapımını buldu! EDHO’nun üzerini adeta karalayan başarılı oyuncu, bir daha ekranlara gelmeyeceğini açıkladı! Peki, neler oluyor?