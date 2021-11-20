Romanya satın alma gücü ile oldukça alt sıralarda yer alan bir ülkedir. Asgari ücreti Avrupa Birliği ülkeleri arasından sonra üçüncü sırada yer alır. Ülkedeki nüfusunun neredeyse yarısı servis alanında %30’'u ise sanayi alanında çalışmaktadır. Ülke dışarı göç vermesi ve doğum oranının az olması nedeni ile hızla düşen bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle ülkeye göç etmek isteyen kişiler, ülkenin asgari ücretini merak ediyor. Peki, Romanya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Romanya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar? İşte, Romanya asgari ücret 2022 ne kadar belli oldu, Romanya’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatları ne kadar hakkında merak edilen bütün detaylar…

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