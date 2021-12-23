Bulgaristan Asgari Ücret 2022 Ne Kadar Oldu? Bulgaristan Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Bulgaristan'da Ekmek Ne Kadar 2022? Bulgaristan Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz?

Asgari ücret tutarının merak edildiği ülkelerden birisi Bulgaristan’dır. Bulgaristan’ın ortalama yaşam maliyeti ile beraber ülkenin çalışanlarına sağladığı asgari ücret tutarı merak ediliyor. Bulgaristan’da asgari ücret, ülkemizde sağlanan asgari ücreti geçmesi ile gündem olmuştu. Türk lirasının değer kaybetmesi ile beraber Bulgaristan, Euro bazıyla sağladığı asgari ücretle ülkemizdeki asgari ücreti geçmiştir. Peki, Bulgaristan Asgari ücreti 2022 ne kadar? Bulgaristan’da alkol, et, yakıt, ev ve araba fiyatlar ne kadar? İşte tüm detaylar…

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