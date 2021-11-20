Kevser Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…
Kevser suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Kevser suresinin başka ismi var mı? Kevser suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Kevser suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….
Namaz kılarken okunan dualardan bir tanesi olarak bilinen Kevser suresi Zamm-ı Surelerden bir tanesidir. İnsan hayatında birçok konuda yardımcıdır. Her ne kadar 3 ayetten meydana gelse bile anlamı ile çok iyi bir yol gösterici niteliğinde yer almaktadır. Sırrı ve faziletleri ile herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. Peki, Kevser suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Kevser suresinin başka ismi var mı? Kevser suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Kevser suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….
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20 Kas 2021 - 17:48 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.