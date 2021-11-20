Kevser Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Namaz kılarken okunan dualardan bir tanesi olarak bilinen Kevser suresi Zamm-ı Surelerden bir tanesidir. İnsan hayatında birçok konuda yardımcıdır. Her ne kadar 3 ayetten meydana gelse bile anlamı ile çok iyi bir yol gösterici niteliğinde yer almaktadır. Sırrı ve faziletleri ile herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. Peki, Kevser suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Kevser suresinin başka ismi var mı? Kevser suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Kevser suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….

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