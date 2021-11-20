Maun Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Eraeytellezi Suresinin Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Adını son ayetlerinde yer alan ve yardım anlamı ile bilinen Maun kelimesinden aldığı bilinmektedir. 7 ayetten meydana gelen sure hem kolay ezberlenebilir özelliği ile bilinir. Hem de günlük hayatta insanların daha rahat etmesine yardımcı olur. Birçok fazileti yer almaktadır. Peki, Maun suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Maun suresinin başka ismi var mı? Maun suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Maun suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….

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