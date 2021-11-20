Kureyş Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Liilefi Suresinin Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Kureyş Suresi namaz surelerimizden yanı Zamm-ı surelerden bir tanesidir. Biri birinden farklı faziletleri barındırırken her namazda okuruz. Bu yüzden anlamı ve faziletleri ile en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Kureyş suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Kureyş suresinin başka ismi var mı? Kureyş suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Kureyş suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….

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