- 24 Kas 2021 - 12:10

Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Çamkıran'la Birbirine mi Girecek? Acun Medya'dan Skandal Olay...

Tv8 ekranlarının en sevilen Survivor’un bu yıl All Star olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Yasin Obuz’la anlaşma yapıldığı ortaya çıktı ve Survivor hayranları “Kıyamet kopacak” yorumlarında bulundular. Acun Medya’dan ise skandal teklif geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star yarışmasında büyük skandal patlak vermişti. Birçok isimle anlaşma yapan Acun Ilıcalı şimdi ise Yasin Obuz’la anlaşma sağlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Kas 2021 - 12:10 Ankara- Yaşam

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