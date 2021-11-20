Nasr Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? İzece Suresinin Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Kur’an-ı Kerim’in en kısa sürelerinden bir tanesi olan Nasr Suresi, Zamm-ı Surelerden bir tanesidir. Sadece 3 ayetten meydana gelen Nasr suresinin bilinmeyen birçok farklı fazileti yer almaktadır. Her namazda okunan sure mushaftaki sıralamasına göre 110’ncu sırada yer almaktadır. Peki, Nasr suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Nasr suresinin başka ismi var mı? Nasr suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Nasr suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….

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