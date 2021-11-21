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21 Kas 2021 - 09:28

Alişan ve Buse Varol Milyonları Gözyaşlarına Boğdu Ama Üzüntüden Değil! Öyle Bir Şey Attılar ki; Herkes 5 Kez Baktı!

Türkiye'nin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Birkaç ay önce ağabeyini kaybeden Alişan; çok zor günler geçirse de; bu günleri atlatabildi. Her anında yanında olan hayranları Alişan'ı bu süreçte sürekli olarak desteklemişti. Çiftin son paylaşımları ise, milyonları resmen gözyaşlarına boğdu. Ama bu gözyaşı; hüzün gözyaşı değil.