- 21 Kas 2021 - 09:28 G: 21 Kas 2021 - 09:50

Alişan ve Buse Varol Milyonları Gözyaşlarına Boğdu Ama Üzüntüden Değil! Öyle Bir Şey Attılar ki; Herkes 5 Kez Baktı!

Türkiye'nin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Birkaç ay önce ağabeyini kaybeden Alişan; çok zor günler geçirse de; bu günleri atlatabildi. Her anında yanında olan hayranları Alişan'ı bu süreçte sürekli olarak desteklemişti. Çiftin son paylaşımları ise, milyonları resmen gözyaşlarına boğdu. Ama bu gözyaşı; hüzün gözyaşı değil.

Ünlü sunucu Alişan ve eşi Buse Varol; sosyal medyada yaptıkları her şeyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Oldukça güzel ve özendiren hayata sahip olan ikili; resmen milyonları gözyaşlarına boğdu. Gören herkes, buna en az 5 kez baktı. Peki, ikili ne paylaştı? Gündeme nasıl geldi? İşte o paylaşım...

Detaylar diğer sayfada!

21 Kas 2021 - 09:28 Ankara- Yaşam

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Alişan ve Buse Varol Milyonları Gözyaşlarına Boğdu Ama Üzüntüden Değil! Öyle Bir Şey Attılar ki; Herkes 5 Kez Baktı! mask
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