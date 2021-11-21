Alişan ve Buse Varol Milyonları Gözyaşlarına Boğdu Ama Üzüntüden Değil! Öyle Bir Şey Attılar ki; Herkes 5 Kez Baktı!
Türkiye'nin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Birkaç ay önce ağabeyini kaybeden Alişan; çok zor günler geçirse de; bu günleri atlatabildi. Her anında yanında olan hayranları Alişan'ı bu süreçte sürekli olarak desteklemişti. Çiftin son paylaşımları ise, milyonları resmen gözyaşlarına boğdu. Ama bu gözyaşı; hüzün gözyaşı değil.
Ünlü sunucu Alişan ve eşi Buse Varol; sosyal medyada yaptıkları her şeyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Oldukça güzel ve özendiren hayata sahip olan ikili; resmen milyonları gözyaşlarına boğdu. Gören herkes, buna en az 5 kez baktı. Peki, ikili ne paylaştı? Gündeme nasıl geldi? İşte o paylaşım...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.