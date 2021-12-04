Yargı Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Ilgaz İçin Hayat Durdu, Yaşadıkları Mide Bulandırdı! “Artık Bitti!” Meğer Perde Arkasında…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde 8,9 şiddetinde skandal deprem! Ilgaz için hayat resmen durdu! Tam Ceylin’le yakınlaşmışken; yaşadıkları seyirci tarafından mide bulandırıcı bulundu! Birçok kişi bu durum sonrasında “Artık bitti” yorumlarında bulundu. Perde arkası aralandı. Meğer…
Ay Yapım imzasıyla birlikte kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayına başlamasıyla birlikte reyting listelerini zorlayarak rekor üzerine rekor kırarak üstün bir başarı gösteren Yargı Dizisinde yaşananlar herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu akşam yaşanacaklar ise; bugüne kadar yaşanmış her şeyi unutturabilecek güçte. Yayına gelen her bölümden çok daha heyecan ve kaos içeren bu bölümü izlemek için sabırsızlananlar mevcut. Twitter, yayınlanan fragmanla birlikte curcuna halini aldı. İşte detaylar!
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.