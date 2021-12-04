- 04 Ara 2021 - 17:41 G: 04 Ara 2021 - 19:08

Yargı Dizisinde 8,9 Şiddetinde Deprem! Ilgaz İçin Hayat Durdu, Yaşadıkları Mide Bulandırdı! “Artık Bitti!” Meğer Perde Arkasında…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde 8,9 şiddetinde skandal deprem! Ilgaz için hayat resmen durdu! Tam Ceylin’le yakınlaşmışken; yaşadıkları seyirci tarafından mide bulandırıcı bulundu! Birçok kişi bu durum sonrasında “Artık bitti” yorumlarında bulundu. Perde arkası aralandı. Meğer…

Ay Yapım imzasıyla birlikte kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayına başlamasıyla birlikte reyting listelerini zorlayarak rekor üzerine rekor kırarak üstün bir başarı gösteren Yargı Dizisinde yaşananlar herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu akşam yaşanacaklar ise; bugüne kadar yaşanmış her şeyi unutturabilecek güçte. Yayına gelen her bölümden çok daha heyecan ve kaos içeren bu bölümü izlemek için sabırsızlananlar mevcut. Twitter, yayınlanan fragmanla birlikte curcuna halini aldı. İşte detaylar! 

Detaylar diğer sayfada!

04 Ara 2021 - 17:41 Ankara- Yaşam

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