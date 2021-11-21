Yargı Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Her Şey Alt Üst Olacak... Bu Akşam Yaşanacaklar, Milyonları Ekranlara Kilitleyecek! "Artık Bitti..."

Ay Yapım imzasıyla birlikte kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayına başlamasıyla birlikte reyting listelerini zorlayarak rekor üzerine rekor kırarak üstün bir başarı gösteren Yargı Dizisinde yaşananlar herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu akşam yaşanacaklar ise; bugüne kadar yaşanmış her şeyi unutturabilecek güçte. Yayına gelen her bölümden çok daha heyecan ve kaos içeren bu bölümü izlemek için sabırsızlananlar mevcut. Twitter, yayınlanan fragmanla birlikte curcuna halini aldı. İşte detaylar!

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