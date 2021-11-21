Yargı Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Her Şey Alt Üst Olacak... Bu Akşam Yaşanacaklar, Milyonları Ekranlara Kilitleyecek! "Artık Bitti..."
Kısa süre önce başlayan ve ekranların en sevilen dizisi haline gelen; oldukça büyük bir başarı altına imza atılan Yargı Dizisinde tüm dengeler değişiyor. Her şeyin alt üst olacağı dizinin bu akşamki bölümünde izleyiciler resmen nefessiz bir şekilde ekranlara kilitlenerek olanları izleyecek. 20:00'de Kanal D ekranlarında yayında olacak Yargı Dizisiyle ilgili detaylar belli oldu!
Ay Yapım imzasıyla birlikte kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yayına başlamasıyla birlikte reyting listelerini zorlayarak rekor üzerine rekor kırarak üstün bir başarı gösteren Yargı Dizisinde yaşananlar herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu akşam yaşanacaklar ise; bugüne kadar yaşanmış her şeyi unutturabilecek güçte. Yayına gelen her bölümden çok daha heyecan ve kaos içeren bu bölümü izlemek için sabırsızlananlar mevcut. Twitter, yayınlanan fragmanla birlikte curcuna halini aldı. İşte detaylar!
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.