Cuma namazı kaç rekat, Nasıl Kılınır Diyanet! Cuma Namazı Kimlere Farz, Kadınlar Kılabilir Mi? İşte Cuma Namazı Kılınışı…

Müslümanlar için mübarek bir gün olan Cuma insanların dua ettiği ve namaz kıldığı bir gün olarak yer alıyor. Cuma namazı da Müslümanlara farz olduğu için öğle arası saatlerinde camiye giden insanları görmek mümkün. Her Cuma günü Müslümanlık alemi için fark olan namaz evde kılınmazken cemaatle birlikte kılınan namazlardandır. İki rekattan meydana gelen namaz, her Cuma günü öğle namazı ile beraber kılınır.

Kadınlar için farz olmayan, fakat akıl sağlığı yerinde olmak gibi şartları yerine getiren tüm erkekler için fark olan namaz tüm detayları ile merak edilmektedir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, Cuma namazı kimlere farz, kadınlar kılabilir mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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