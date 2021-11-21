Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur? Cuma Namazı Kimlere Farz, Kadınlar Kılabilir Mi? Diyanetle Cuma Namazı Kılınışı…

Müslümanlar için mübarek bir gün olan Cuma insanların dua ettiği ve namaz kıldığı bir gün olarak yer alıyor. Cuma namazı da Müslümanlara farz olduğu için öğle arası saatlerinde camiye giden insanları görmek mümkün. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, Cuma namazı kimlere farz, kadınlar kılabilir mi? İşte, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur, Cuma namazı kimlere farz, kadınlar kılabilir mi hakkında merak edilen bütün detaylar…

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