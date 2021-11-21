Kadir İnanır Hayranları Yasa Girdi! Son Sağlık Durumu Ortaya Çıktı... Doktorun Açıklamaları Herkesi Oraya Odakladı! Milyonlar Haber Bekliyor...
Muğla'da birden bire rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır, Denizli'de tedaviye alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuna yönelik açıklama Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan tarafından geldi. Ünlü sanatçının son sağlık durumu ne?
Muğla / Ortaca ilçesinde ani bir şekilde rahatsızlık yaşayan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması mevcut olduğu ve bu sebepten dolayı rahatsızlandığı, duruma göre ameliyata girebileceği bilgisine ulaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.