Kadir İnanır Hayranları Yasa Girdi! Son Sağlık Durumu Ortaya Çıktı... Doktorun Açıklamaları Herkesi Oraya Odakladı! Milyonlar Haber Bekliyor...

Muğla / Ortaca ilçesinde ani bir şekilde rahatsızlık yaşayan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması mevcut olduğu ve bu sebepten dolayı rahatsızlandığı, duruma göre ameliyata girebileceği bilgisine ulaşıldı.

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