Kırmızı Oda Dizisinde Pembe'nin Annesinin Lakabı Nedir? Annesi Satı'ya Neden O Lakapla Sesleniyor? İşte, Pembe ve Annesinin Merak Edilen Hikayesi...
Özellikle son bölümde öyle sahneler ekranlara geldi ki herkes Pembe ve Annesi Satı’nın hikayesini merak etti. Peki, Kırmızı Oda’nın Pembesi’nin annesi Satı’nın lakabı ne, hikayeleri nedir? Satı’ya neden herkes o lakapla sesleniyor? İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı biri birinden farklı bölümleri ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Pembe karakteri ile diziye dahil olan Meltem Cumbul adeta ilk bölümden son ana kadar tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı oyuncunun dizideki sahneleri herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle son bölümde öyle sahneler ekranlara geldi ki herkes Pembe ve Annesi Satı’nın hikayesini merak etti. Peki, Kırmızı Oda’nın Pembesi’nin annesi Satı’nın lakabı ne, hikayeleri nedir? Satı’ya neden herkes o lakapla sesleniyor? İşte, merak edilenler…
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21 Kas 2021 - 14:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.