Demet Özdemir Öyle Bir Rest Çekti ki; Herkes Donakaldı! Damarına Basılınca Ortalığı Titretti... Oğuzhan Koç İçin Her Şeyi Silip Attı!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkı kişisel sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan Demet Özdemir’in hayran kitlesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ilişkileri ile sosyal medya ve magazin gündeminin dilinden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu hayranlarının ilgisini çekiyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin aşkı gazete manşetlerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

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