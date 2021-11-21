Demet Özdemir Öyle Bir Rest Çekti ki; Herkes Donakaldı! Damarına Basılınca Ortalığı Titretti... Oğuzhan Koç İçin Her Şeyi Silip Attı!
Son dönemlerde sosyal medyanın dilinde olan ikili Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sosyal medyada yorum ve mesaj yağmuruna tutuldu! Demet Özdemir için istenilen o şey olmadı! İşte detayları…
Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkı kişisel sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan Demet Özdemir’in hayran kitlesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ilişkileri ile sosyal medya ve magazin gündeminin dilinden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu hayranlarının ilgisini çekiyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin aşkı gazete manşetlerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.