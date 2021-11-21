- 21 Kas 2021 - 14:49 G: 21 Kas 2021 - 14:53

Demet Özdemir Öyle Bir Rest Çekti ki; Herkes Donakaldı! Damarına Basılınca Ortalığı Titretti... Oğuzhan Koç İçin Her Şeyi Silip Attı!

Son dönemlerde sosyal medyanın dilinde olan ikili Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sosyal medyada yorum ve mesaj yağmuruna tutuldu! Demet Özdemir için istenilen o şey olmadı! İşte detayları…

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkı kişisel sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan Demet Özdemir’in hayran kitlesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ilişkileri ile sosyal medya ve magazin gündeminin dilinden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu hayranlarının ilgisini çekiyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin aşkı gazete manşetlerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. 

Detaylar diğer sayfada!

21 Kas 2021 - 14:49 Ankara- Yaşam

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