- 21 Kas 2021 - 15:17 G: 21 Kas 2021 - 15:24

Elçin Sangu'dan Ağır Sözler: Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Sektördeki Bazı Kişilere Öyle Şeyler Söyledi ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı!

Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, katıldığı programda şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu, hayranlarını şaşkına çeviren itiraflarda bulundu. İşte Elçin Sangu’nun yaptığı o itiraflar ve merak edilen tüm detaylar…

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinde yer alan Elçin Sangu, yaptığı açıklamaları ile duyanları şaşkına çevirdi. Özellikle de Barış Arduç ile başrol oyunculuğunu paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, katıldığı programda şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu, hayranlarını şaşkına çeviren itiraflarda bulundu. İşte Elçin Sangu’nun yaptığı o itiraflar ve merak edilen tüm detaylar…

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21 Kas 2021 - 15:17 - Gündem

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Elçin Sangu'dan Ağır Sözler: Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Sektördeki Bazı Kişilere Öyle Şeyler Söyledi ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! mask
Elçin Sangu'dan Ağır Sözler: Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Sektördeki Bazı Kişilere Öyle Şeyler Söyledi ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı!
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