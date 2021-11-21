Elçin Sangu'dan Ağır Sözler: Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Sektördeki Bazı Kişilere Öyle Şeyler Söyledi ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı!
Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, katıldığı programda şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu, hayranlarını şaşkına çeviren itiraflarda bulundu. İşte Elçin Sangu’nun yaptığı o itiraflar ve merak edilen tüm detaylar…
Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinde yer alan Elçin Sangu, yaptığı açıklamaları ile duyanları şaşkına çevirdi. Özellikle de Barış Arduç ile başrol oyunculuğunu paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Elçin Sangu, katıldığı programda şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Elçin Sangu, hayranlarını şaşkına çeviren itiraflarda bulundu. İşte Elçin Sangu’nun yaptığı o itiraflar ve merak edilen tüm detaylar…
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21 Kas 2021 - 15:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.