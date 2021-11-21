Survivor 2021'den Akıllara Zarar Aşk Kaosu! İsmail Balaban, İlayda Şeker... Kimsenin Aklı Ermedi! Öyle Bir Gelişme Yaşandı ki...
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, bilindiği üzere ada sürecinde nişanlısıyla büyük kavgalar yaşamış, adadan geldikten sonra ise nişanını bozmuştu. Bir süre sonra ise gönlünü yarışmadaki arkadaşı olan İlayda Şeker'e kaptırmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte olduklarını paylaşımlarıyla herkese duyuran güzel çift, şimdilerde ilişkilerine doludizgin devam ederken, yaşanan gelişme herkesi şoka soktu.
Her fırsatta sevgilisinin memleketi olan Antalya Elmalı'ya giden İlayda Şeker, Instagram'da bir etkinlik düzenledi. Soru - Cevap etkinliği yapan İlayda Şeker, flaş açıklamalar altına imzasını atarak herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.