"O Ses Türkiye Bitiyor, Jüriler Gidiyor!" Acun Ilıcalı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı...Final mi Yapacak?
TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, son günlerde bitecek olduğuna dair birçok iddia ortaya atılan TV8'in yıldız programı O Ses Türkiye ile ilgili oldukça net açıklamalar altına imza attı. O Ses Türkiye'nin biteceği, jürilerin dağılacağıyla ilgili iddialar sosyal medyayı sallarken Acun'un açıklamaları ise, oldukça büyük önem kazandı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu O Ses Türkiye programıyla ilgili son zamanlarda oldukça büyük iddialar dönüyor. O Ses Türkiye'nin eski reytinglerini yakalayamadığı ve bu sebepten dolayı programın biteceği söylentileri ortada oldukça fazla şekilde gezinirken, Acun Ilıcalı'dan her şeyi açıklayan net bir açıklama geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.