- 24 Kas 2021 - 18:03

O Ses Türkiye Final mi Yapıyor? Milyonlarca İzleyen Dondu Kaldı, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak Deniliyordu ki; Acun'dan Açıklama Geldi!

TV8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, son günlerde bitecek olduğuna dair birçok iddia ortaya atılan TV8'in yıldız programı O Ses Türkiye ile ilgili oldukça net açıklamalar altına imza attı. O Ses Türkiye'nin biteceği, jürilerin dağılacağıyla ilgili iddialar sosyal medyayı sallarken Acun'un açıklamaları ise, oldukça büyük önem kazandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu O Ses Türkiye programıyla ilgili son zamanlarda oldukça büyük iddialar dönüyor. O Ses Türkiye'nin eski reytinglerini yakalayamadığı ve bu sebepten dolayı programın biteceği söylentileri ortada oldukça fazla şekilde gezinirken, Acun Ilıcalı'dan her şeyi açıklayan net bir açıklama geldi. 

Detaylar diğer sayfada!

24 Kas 2021 - 18:03 Ankara- Yaşam

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