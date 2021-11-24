O Ses Türkiye Final mi Yapıyor? Milyonlarca İzleyen Dondu Kaldı, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak Deniliyordu ki; Acun'dan Açıklama Geldi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu O Ses Türkiye programıyla ilgili son zamanlarda oldukça büyük iddialar dönüyor. O Ses Türkiye'nin eski reytinglerini yakalayamadığı ve bu sebepten dolayı programın biteceği söylentileri ortada oldukça fazla şekilde gezinirken, Acun Ilıcalı'dan her şeyi açıklayan net bir açıklama geldi.

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