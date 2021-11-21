21 Kas 2021 - 16:01 Güncelleme: 21 Kas 2021 - 16:02
Yasak Elma Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121.Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı
Yasak elma 121. bölümü ile 22 kasım pazartesi saat 20.00’de Fox’ta! İşte Yasak elma 121. bölüm basın özeti ve görselleri haber detayında...
Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız’ın bir an önce ayrılmasını istiyordur. Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…
YASAK ELMA 121. BÖLÜMÜ İLE 22 KASIM PAZARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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21 Kas 2021 - 16:01 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.