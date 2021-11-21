- 21 Kas 2021 - 16:01 G: 21 Kas 2021 - 16:02

Yasak Elma Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121.Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı

Yasak elma 121. bölümü ile 22 kasım pazartesi saat 20.00’de Fox’ta! İşte Yasak elma 121. bölüm basın özeti ve görselleri haber detayında...

Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız’ın bir an önce ayrılmasını istiyordur. Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

YASAK ELMA 121. BÖLÜMÜ İLE 22 KASIM PAZARTESİ SAAT 20.00’DE FOX’TA!

21 Kas 2021 - 16:01 - Dizi Fragmanları

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Yasak Elma Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121.Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı mask
Yasak Elma Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121.Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı
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