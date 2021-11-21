Yasak Elma Yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121.Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı

Yıldız, Kumru’nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız’ın bir an önce ayrılmasını istiyordur. Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

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