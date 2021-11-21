Camdaki Kız Dizisine Şok Transfer! Muzo'nun Sevgilisi Geliyor! Öyle Bir İsim Sevgilisi Olacak Ki, Görenler Şok Olacak...
Muzo’nun sevgilisi olarak gelen isim herkesi şok etti ve ekran karşısına geçti. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan o isim kim, Muzo’nun sevgilisi kim? İşte, Camdaki Kız dizisine yeni transfer olan isim hakkında merak edilen bütün detaylar…
Camdaki Kız dizisine öyle bir isim transfer oldu ki görenler gözlerine inanamadı. Dizinin sevilen karakterlerinden Muzo artık sevgilisini ailesi ile tanıştırıyor. Muzo’nun sevgilisi olarak gelen isim herkesi şok etti ve ekran karşısına geçti. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan o isim kim, Muzo’nun sevgilisi kim? İşte, Camdaki Kız dizisine yeni transfer olan isim hakkında merak edilen bütün detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
21 Kas 2021 - 16:33 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.