Camdaki Kız Dizisine Şok Transfer! Muzo'nun Sevgilisi Geliyor! Öyle Bir İsim Sevgilisi Olacak Ki, Görenler Şok Olacak...

Camdaki Kız dizisine öyle bir isim transfer oldu ki görenler gözlerine inanamadı. Dizinin sevilen karakterlerinden Muzo artık sevgilisini ailesi ile tanıştırıyor. Muzo’nun sevgilisi olarak gelen isim herkesi şok etti ve ekran karşısına geçti. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan o isim kim, Muzo’nun sevgilisi kim? İşte, Camdaki Kız dizisine yeni transfer olan isim hakkında merak edilen bütün detaylar…

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