- 21 Kas 2021 - 16:33 G: 21 Kas 2021 - 16:42

Camdaki Kız Dizisine Şok Transfer! Muzo'nun Sevgilisi Geliyor! Öyle Bir İsim Sevgilisi Olacak Ki, Görenler Şok Olacak...

Muzo’nun sevgilisi olarak gelen isim herkesi şok etti ve ekran karşısına geçti. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan o isim kim, Muzo’nun sevgilisi kim? İşte, Camdaki Kız dizisine yeni transfer olan isim hakkında merak edilen bütün detaylar…

Camdaki Kız dizisine öyle bir isim transfer oldu ki görenler gözlerine inanamadı. Dizinin sevilen karakterlerinden Muzo artık sevgilisini ailesi ile tanıştırıyor. Muzo’nun sevgilisi olarak gelen isim herkesi şok etti ve ekran karşısına geçti. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan o isim kim, Muzo’nun sevgilisi kim? İşte, Camdaki Kız dizisine yeni transfer olan isim hakkında merak edilen bütün detaylar…

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21 Kas 2021 - 16:33 - Yaşam

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Camdaki Kız Dizisine Şok Transfer! Muzo'nun Sevgilisi Geliyor! Öyle Bir İsim Sevgilisi Olacak Ki, Görenler Şok Olacak... mask
Camdaki Kız Dizisine Şok Transfer! Muzo'nun Sevgilisi Geliyor! Öyle Bir İsim Sevgilisi Olacak Ki, Görenler Şok Olacak...
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