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21 Kas 2021 - 16:13

"Kardeşlerim Kadir Diziye Veda Ediyor" Milyonlarca İzleyen Tepkili, Sosyal Medya Çalkalanıyor! Kardeşlerim Kadir Ölecek mi? Halit Özgür Sarı'nın Akıbeti...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterinin geçirdiği kazanın sonrasında, karaktere hayat vermekte olan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı çok büyük merak konusu haline geldi. Kardeşlerim dizisinin hayranları, ortaya çıkan veda iddiası karşısında oldukça sarsılarak sosyal medyada ardı ardına tepki gösterdi. Kadir karakteri ayrılıyor mu? Diziye veda mı edecek? İşte tüm detaylar...