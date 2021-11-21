"Kardeşlerim Kadir Diziye Veda Ediyor" Milyonlarca İzleyen Tepkili, Sosyal Medya Çalkalanıyor! Kardeşlerim Kadir Ölecek mi? Halit Özgür Sarı'nın Akıbeti...
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterinin geçirdiği kazanın sonrasında, karaktere hayat vermekte olan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı çok büyük merak konusu haline geldi. Kardeşlerim dizisinin hayranları, ortaya çıkan veda iddiası karşısında oldukça sarsılarak sosyal medyada ardı ardına tepki gösterdi. Kadir karakteri ayrılıyor mu? Diziye veda mı edecek? İşte tüm detaylar...
Kardeşlerim dizisinin izleyicileri, dizinin yayınlandığı Cumartesi günü başarılı oyuncunun dizide olup olmayacağıyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Bu araştırmalar neticesinde çok sayıda kişi; Kadir'in diziye net olarak veda edeceği iddialarıyla karşı karşıya kaldılar. Peki, Kadir diziye veda mı ediyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.