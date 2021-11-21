Masterchef 21 Kasım Kim Elendi? Masterchef 21 Kasım Kim Veda Etti? Masterchef Elenen İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın son günü ekranlara gelen oyunda bu hafta hayallerine kim veda edecek belli oldu. Yarışmacılar şeflerin belirledikleri sürede en lezzetli tabakları çıkarmak için mücadele etti. Fakat 5 kişi eleme potasından kurtulurken 1 kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Masterchef 21 Kasım akşamı kim elendi, elenen isim kim oldu? Sizler için Masterchef 21 Kasım akşamı hayallerine veda eden isim kim derledik. İşte, merak edilenler…

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