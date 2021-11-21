Kurtlar Vadisi Dizisinin Abdülhey'in Oğlunu Görenler Gözlerine İnanamadı! Resmen Babasının Fotokopisi...
Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey’inin oğlu kimdir? İşte, Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban hakkında merak edilen bütün detaylar…
Dönemin popüler dizilerinden Kurtlar Vadisi ile tanınan Kenan Çoban’ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban, ailesi ile olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Fotoğrafı görenler ise oğlunun babasına benzerliğine dikkat çekti. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey’inin oğlu kimdir? İşte, Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban hakkında merak edilen bütün detaylar…
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21 Kas 2021 - 19:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.