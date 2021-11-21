Kurtlar Vadisi Dizisinin Abdülhey'in Oğlunu Görenler Gözlerine İnanamadı! Resmen Babasının Fotokopisi...

Dönemin popüler dizilerinden Kurtlar Vadisi ile tanınan Kenan Çoban’ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban, ailesi ile olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Fotoğrafı görenler ise oğlunun babasına benzerliğine dikkat çekti. Peki, Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey’inin oğlu kimdir? İşte, Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban hakkında merak edilen bütün detaylar…

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