Ettehiyyatü Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Ettahiyyatü Müslümanların en çok okuduğu dualar arasında yer alır. Din adamları bu duanın İslamiyet için ne kadar önemli olduğunu bahsederler. Din adamlarına göre bu duayı sık sık okuyanlar türlü hayırlarla karşılaşırlar. Birçok fazileti bulunan bu duayı okuyan kimsenin içi rahatlar ve huzurla dolar. Kendisini depresif bir ruh halinde hisseden insanların daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Peki, Ettehiyyatü okunuşu ve anlamı nedir, Ettehiyyatü’nün bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Ettehiyyatü’nün bilinmeyen faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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