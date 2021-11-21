Allahümme Salli Duası Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Allahümme Salli duası diğer bir adı ile Salli duası olarak da anılır. Bu dua 5 vakit namazların son oturuşunda okunur. Duanın içerisinde salavat da yer alır ve duayı okumak Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek anlamına gelir. Yani Allahümme Salli duasını okuyan kişi Peygamber Efendimize salavat etmiş olur. Peygamber Efendimiz kendisine salavat getiren Müslümanları sever ve onların kendisine yakın olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Allahümme Salli duası Müslümanların Hz. Muhammed’e yakın olmak için okuduğu dualardan birisi olduğu söylenebilir. Peki, Allahümme Salli duası okunuşu ve anlamı nedir, Allahümme Salli duasının faziletleri nelerdir? İşte, Allahümme Salli duasının faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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