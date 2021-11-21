Sübhaneke Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Sübhaneke duası Müslümanlar için oldukça önemli bir yerdedir. Müslümanlara farz olan 5 vakit namazda tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Namaz esnasında ilk okunan dua olması nedeni ile bütün Müslümanların bilmesi gereken bir duadır. Anlamı ve faziletleri ile Müslümanların türlü sıkıntılardan korunmasına yardımcı olur. Bu yüzden Müslümanların anlamını bilerek okuması daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Peki, Sübhaneke okunuşu ve anlamı nedir, Sübhaneke’nin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Sübhaneke duasının bilinmeyen faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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