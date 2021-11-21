Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Ayetel Kürsi Bakara suresi içerisinde yer alan en faziletli dualardan birisidir. Müslümanlar için önemli ayetlerden birisidir ve koruyuculuğu oldukça fazladır. Maneviyatı fazla olan bu duanın anlamı da Arapçası kadar önemlidir. Bu sayede kişiler ayetlerde ne yazdığını bilir ve Allah’a sığınırlar. Ayetel Kürsi’yi okumak kişinin belalardan ve kazalardan uzak kalmasına yardımcı olur. Peki, Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı nedir, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri hakkında bütün detaylar…

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