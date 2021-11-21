Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…
Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı nedir, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri hakkında bütün detaylar…
Ayetel Kürsi Bakara suresi içerisinde yer alan en faziletli dualardan birisidir. Müslümanlar için önemli ayetlerden birisidir ve koruyuculuğu oldukça fazladır. Maneviyatı fazla olan bu duanın anlamı da Arapçası kadar önemlidir. Bu sayede kişiler ayetlerde ne yazdığını bilir ve Allah’a sığınırlar. Ayetel Kürsi’yi okumak kişinin belalardan ve kazalardan uzak kalmasına yardımcı olur. Peki, Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı nedir, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen faziletleri hakkında bütün detaylar…
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21 Kas 2021 - 23:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.