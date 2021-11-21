Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Nas suresi insanlar anlamına gelir ve Kuran-ı Kerim’in son suresi olma özelliğini taşır. Bir rivayete göre Mekke’de indirilmiştir. Nas suresi Müslümanların türlü felaketlerden korunmak için okuduğu surelerden birisidir. Cinlerden, büyülerden ve insanların kötülüklerinden korunmak için okunur. Allah’ın her zaman bizi izlediğini ve çaresiz olduğumuz zamanlarda ona sığınmamız gerektiğini anlatır. Peki, Nas suresinin okunuşu ve anlamı nedir, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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