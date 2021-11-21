Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…
Nas suresinin okunuşu ve anlamı nedir, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…
Nas suresi insanlar anlamına gelir ve Kuran-ı Kerim’in son suresi olma özelliğini taşır. Bir rivayete göre Mekke’de indirilmiştir. Nas suresi Müslümanların türlü felaketlerden korunmak için okuduğu surelerden birisidir. Cinlerden, büyülerden ve insanların kötülüklerinden korunmak için okunur. Allah’ın her zaman bizi izlediğini ve çaresiz olduğumuz zamanlarda ona sığınmamız gerektiğini anlatır. Peki, Nas suresinin okunuşu ve anlamı nedir, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri neler? İşte, Nas suresinin bilinmeyen faziletleri hakkında merak edilen bütün detaylar…
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21 Kas 2021 - 23:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.