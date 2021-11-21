Felak Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Felak suresinin anlamı güneş doğduktan sonraki ilk andır. Sabah anlamı ile olan Felak suresi aydınlığı temsil eder ve karanlıktan korunmak amacı ile okunur. Kötülüklerden Allah’a sığınmak isteyen kişilerin okuduğu dualardan birisidir. Büyü ve diğer kötülüklerden korunmak amacı ile yatmadan okunan dualar arasındadır. Felak suresi Peygamber Efendimize yapılan bir büyünün bozulması için indirilmiştir. Zamm-ı sure olarak da geçen Felak suresi namaz ve diğer ibadetler esnasında da okunur. Peki, Felak suresi okunuşu ve anlamı nedir, Felak suresinin faziletleri nedir? İşte, Felak suresinin bilinmeyen faziletleri hakkında bütün detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!